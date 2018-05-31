Марка Rodarte покидает Неделю высокой моды

Предстоящая Неделя haute couture в Париже останется без показа американского бренда.

Сестры Малливи сообщили, что их марка Rodarte выбывает из расписания Недели высокой моды. В списке парижских показов, которые будут проходить с 1 по 5 июля, бренда уже не значится. Официальные представители сестер Кейт и Лауры Малливи подтвердили информацию, а также добавили, что дизайнера пока что вообще не определились с локацией, в которой представят коллекцию сезона весна-лето 2019.