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Артем Кузелев

Марка Rodarte покидает Неделю высокой моды

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  • 31 Мая 201817:16
Сюжеты: Rodarte, Неделя моды в Париже

Предстоящая Неделя haute couture в Париже останется без показа американского бренда.

Сестры Малливи сообщили, что их марка Rodarte выбывает из расписания Недели высокой моды. В списке парижских показов, которые будут проходить с 1 по 5 июля, бренда уже не значится. Официальные представители сестер Кейт и Лауры Малливи подтвердили информацию, а также добавили, что дизайнера пока что вообще не определились с локацией, в которой представят коллекцию сезона весна-лето 2019.

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