Марка Rodarte возвращается на Неделю моды в Нью-Йорке

После трех парижских сезонов сестры Малливи со своей маркой возвращаются в официальное расписание Недели моды в Нью-Йорке.

Сестры-дизайнеры написали в своем Instagram-аккаунте, что показ новой коллекции пройдет в рамках предстоящей Недели моды в Нью-Йорке. «Мы рады сообщить, что покажем нашу коллекцию сезона весна-лето 2019 на Неделе моды в Нью-Йорке! Мы счастливы подготовить дефиле вместе с нашей потрясающей командой: Брайаном Филлипсом, Black Frame, Алексом де Бетаком и Bureau Betak, IMG, нашими визажистами и парикмахерами», – гласит пост Лауры и Кейт Малливи.