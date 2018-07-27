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Артем Кузелев

Марка Rodarte возвращается на Неделю моды в Нью-Йорке

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  • 27 Июля 201810:11
Сюжеты: Rodarte, Неделя моды в Нью-Йорке

После трех парижских сезонов сестры Малливи со своей маркой возвращаются в официальное расписание Недели моды в Нью-Йорке.

Сестры-дизайнеры написали в своем Instagram-аккаунте, что показ новой коллекции пройдет в рамках предстоящей Недели моды в Нью-Йорке. «Мы рады сообщить, что покажем нашу коллекцию сезона весна-лето 2019 на Неделе моды в Нью-Йорке! Мы счастливы подготовить дефиле вместе с нашей потрясающей командой: Брайаном Филлипсом, Black Frame, Алексом де Бетаком и Bureau Betak, IMG, нашими визажистами и парикмахерами», – гласит пост Лауры и Кейт Малливи.

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