Марка Rodarte выпустила коллекцию, в которой 42 размера

Сестры Малливи представили лукбук инклюзивной коллекции, созданной совместно с брендом Universal Standard.

1 / 3 Коллабораwия Rodarte x Universal Standard





В рамках сотрудничества с маркой Кейт и Лора Малливи создали инклюзивную коллекцию из четырех вещей, но всех размеров по американскому стандарту – от 00 до 40. В интервью, данном журналу Vogue, дизайнеры рассказали: «Мы хотели начать с особенных вещей, которые могли бы помочь выстроить отличный гардероб. Их можно по-разному стилизовать как для дневного, так и вечернего образа, с ними легко путешествовать и при этом выглядеть презентабельно и модно». Во время съемок лукбука новые платья, блузки, юбки и комбинезоны примерили плюс-сайз модели Тесс МакМиллан и Энам Асиама.