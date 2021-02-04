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Артем Кузелев

Марка Salvatore Ferragamo расстается с дизайнером Полом Эндрю

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  • 04 Февраля 202111:49
Сюжеты: Salvatore Ferragamo

Руководство итальянской марки сообщило, что не будет продлевать контракт с нынешним креативным директором.

Дизайнер Пол Эндрю покинет свой пост в Salvatore Ferragamo уже в этом месяце, как только представит коллекцию флорентийской марки сезона осень-зима 2021/22. Презентация состоится в конце февраля в рамках Недели моды в Милане, в это же время закончится и действие контракта..

Известно, что Пол Эндрю работал в качестве креативного директора Salvatore Ferragamo последние два года, ранее в марке он занимался линией женской обуви. Он также успел поработать с брендами Donna Karan, Calvin Klein, Narciso Rodriguez и Alexander McQueen. Мировая слава пришла к Эндрю в 2014 году, когда он стал первый дизайнером обуви, получившим главную награду CFDA / Vogue Fashion Fund.

 
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