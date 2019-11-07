Марка Salvatore Ferragamo вернется на мужскую Неделю

Во флорентийской марке объявили о намерении вернуть показы мужской линии на Неделю моды в Милане.

Расписание Недели мужской моды в Милане обновилось и пополнилось новым участником. Следом за возвращением на местный подиум показа итальянского дома Gucci о намерении сделать то же самое объявили в марке Salvatore Ferragamo. После нескольких сезонов, когда мужская и женская коллекции показывались вместе, руководство бренда решило вернуть все на круги своя. Очередной показ мужской коллекции марки состоится 21 января на Неделе мужской моды в Милане сезона осень-зима 2020/21.