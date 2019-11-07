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Артем Кузелев

Марка Salvatore Ferragamo вернется на мужскую Неделю

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  • 07 Ноября 201916:04
Сюжеты: Salvatore Ferragamo, Неделя моды в Милане

Во флорентийской марке объявили о намерении вернуть показы мужской линии на Неделю моды в Милане.

Расписание Недели мужской моды в Милане обновилось и пополнилось новым участником. Следом за возвращением на местный подиум показа итальянского дома Gucci о намерении сделать то же самое объявили в марке Salvatore Ferragamo. После нескольких сезонов, когда мужская и женская коллекции показывались вместе, руководство бренда решило вернуть все на круги своя. Очередной показ мужской коллекции марки состоится 21 января на Неделе мужской моды в Милане сезона осень-зима 2020/21.

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