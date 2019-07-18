Марка Stella McCartney теперь в активе LVMH

Спустя почти год после расставания с конгломератом Kering Стелла Маккартни подписала контракт с его ближайшим конкурентом.

Недавно стало известно, что бренд Стеллы Маккартни перешел в актив люксового холдинга LVMH, однако подробности сделки не разглашаются. Известно лишь контрольный пакет акций Stella McCartney по-прежнему сохраняется за самой Стеллой, которая также продолжит работу в компании в качестве креативного директора и посла марки. При этом у Маккартни появляются новые обязанности на посту специального советника президента LVMH Бернара Арно по устойчивому развитию.