Марка Стеллы Маккартни серьезно оптимизирует расходы

Представители британского бренда сообщили о том, что из-за низких продаж Stella McCartney придется сократить штат.

В марке Stella McCartney сократят штат, а также на неопределенное время сократят заработные платы некоторых сотрудников. Кроме того, из-за упавших выручек компания будет вынуждена серьезно уменьшить расходы на проведение мероприятий. Известно, что сама Стелла Маккартни отказалась от получения зарплаты на период пандемии.

Главный исполнительный директор марки Габриэль Маджио рассказал: «Как и все компании в нашей сфере, мы в Stella McCartney в данный момент проходим очень сложный период и многое пересматриваем, чтобы адаптировать бизнес к меняющейся экономике. Никаких решений об увольнениях пока принято не было, мы проводим консультации с персоналом, чтобы понять будущую структуру нашей компании. Я уверен, что мы сможем стать сильнее и лучше подготовиться к работе над созданием устойчивого будущего для всех». Кроме того, Маджио также отметил, что в первую очередь реструктуризация коснется головного офиса в Лондоне.