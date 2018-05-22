Марка Stuart Weitzman осталась без креативного директора

После года совместной работы знаменитый бренд обуви и аксессуаров покинул дизайнер Джованни Морелли.

Джованни Морелли, занявший место креативного директора Stuart Weitzman год назад, сообщил, что расстается с маркой. Бывшее руководство дизайнера поспешило прокомментировать увольнение. В официальном заявлении генерального директора компании Tapestry (которой принадлежит бренд Виктора Луи, Морелли нарушал политику компании. В пресс-релизе марки сказано: «Мы восхищаемся творческим талантом Джованни, но компания стремится создать для своих сотрудников среду, в которой каждый чувствует себя уважаемым. Поведение Джованни не соответствует этим стандартам».

Никаких подробностей компания не дает, однако, по всей видимости, дело связано с этикой. Недавно бренд также отказался от услуг фотографа Марио Тестино, который был обвинен в сексуальных домогательствах.