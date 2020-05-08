Марка Supreme и художник Такаси Мураками поддержат борьбу с пандемией

Коллаборация передаст более миллиона долларов благотворительной организации HELP USA.

Стритстайл марка Supreme и современный художник Такаси Мураками выпустили совместную коллекцию футболок, продажи от которой составили более одного миллиона долларов. Все средства коллаборация передаст некоммерческой благотворительной организации HELP USA, оказывающей финансовую поддержку семьям, которые пострадали от пандемии Covid-19. В рамках реализации проекта семьи получат средства на аренду жилья и доступ для удаленного обучения детей.