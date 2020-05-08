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Артем Кузелев

Марка Supreme и художник Такаси Мураками поддержат борьбу с пандемией

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  • 08 Мая 202015:56
Сюжеты: Supreme, Covid19

Коллаборация передаст более миллиона долларов благотворительной организации HELP USA.

Стритстайл марка Supreme и современный художник Такаси Мураками выпустили совместную коллекцию футболок, продажи от которой составили более одного миллиона долларов. Все средства коллаборация передаст некоммерческой благотворительной организации HELP USA, оказывающей финансовую поддержку семьям, которые пострадали от пандемии Covid-19. В рамках реализации проекта семьи получат средства на аренду жилья и доступ для удаленного обучения детей.

 
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