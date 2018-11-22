Марка Supreme названа самой могущественной

В ходе исследования американский бренд, а вернее – его логотип был признан самым могущественным в мире моды.

Тренды меняют друг друга стремительно, и порой в авангард моды выходят марки совсем неожиданные. На этот раз лидером индустрии по силе влияния и могущественности стал логотип бренда Supreme. Эксперты онлайн-платформы Lyst провели очередное исследование потребительского поведения и получили именно такой результат.

Следом за маркой по мере уменьшения влиятельности расположились такие бренды, как Champion, Fila, Prada, Fendi, Gucci, Kappa, Versace, Louis Vuitton. На последней строчке топ-10 расположился парижский дом моды Celine.