Марка The Coach расстается с исполнительным директором

На этой неделе стало известно, что Джошуа Шульман покидает высокий пост в американской компании.

В пресс-службе группы компаний Tapestry сообщили о кадровых перестановках в топ-менеджменте. Так марку The Coach покидает ее главный исполнительный директор Джошуа Шульман, а с Джид Цейтлин продлен контракт еще на три года. Цейтлин сохранит за собой пост генерального директора Tapestry, а также будет выполнять обязанности CEO The Coach. В своей заявлении Цейтлин сообщила: «В течение следующих нескольких лет я буду продолжать работать с командами мирового уровня для того, чтобы привести нашу компанию к истинному ориентиру на потребителя и на организации, которые обеспечат нам реализацию всего потенциала и помогут увеличить прибыль всех заинтересованных сторон».