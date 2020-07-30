Марка The Row переживает не лучшие времена

Издание WWD сообщило, что бренд, принадлежащий Мэри-Кейт и Эшли Олсен, сильно пострадал от коронакризиса.

По информации издания, в данный момент марке The Row пришлось сократить половину штата и отказаться от выпуска коллекций мужской линии. Однако источники WWD говорят, что проблемы у бренда начались еще в прошлом году. По этой причине The Row пришлось расстаться с президентом бренда Дэвидом Шульте. Однако в 2020 году во время банкротства сети универмагов Barneys в суде выяснилось, что марка сестер Олсен задолжала компании 3,7 млн долларов.

Объясняя предпринятые меры по оптимизации расходов, представители The Row сообщили: «Как и все ритейлеры, компания ответственно сократила свои расходы, чтобы разрешить временные трудности с поставками из-за коронавируса. Мы в The Row поддерживаем разнообразные и инклюзивные рабочие места и не собираемся комментировать другие сплетни о нашем бренде».