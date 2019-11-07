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Артем Кузелев

Марка The Row прощается с президентом

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  • 07 Ноября 201911:22

По информации сайта WWD, бренд, основанный Мэри-Кейт и Эшли Олсен, покидает Дэвид Шульте.

Официального подтверждения информация еще не получила, однако источники издания утверждают, что марка The Row расстается с президентом. Компанию Мэри-Кейт и Эшли Олсен покидает Дэвидом Шульте. Топ-менеджер занимал высокий пост последние три года, за время его руководства бренд The Row открыл первые флагманы в Нью-Йорке и Лондоне, а также выпустил дебютную мужскую коллекцию. По данным редакции WWD, расставание с Шульте совпало с назначением нового операционного директора The Row, эту позицию займет Фабрицио Фаббро, ранее являвшийся вице-президентом по креативной работе в Burberry.

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