Марка The Row прощается с президентом

По информации сайта WWD, бренд, основанный Мэри-Кейт и Эшли Олсен, покидает Дэвид Шульте.

Официального подтверждения информация еще не получила, однако источники издания утверждают, что марка The Row расстается с президентом. Компанию Мэри-Кейт и Эшли Олсен покидает Дэвидом Шульте. Топ-менеджер занимал высокий пост последние три года, за время его руководства бренд The Row открыл первые флагманы в Нью-Йорке и Лондоне, а также выпустил дебютную мужскую коллекцию. По данным редакции WWD, расставание с Шульте совпало с назначением нового операционного директора The Row, эту позицию займет Фабрицио Фаббро, ранее являвшийся вице-президентом по креативной работе в Burberry.