Марка Thom Browne запустила детскую линию

В понедельник, 25 января 2021 года, стартовали продажи первой детской коллекции Thom Browne. Известно, что линия станет регулярной.

Том Браун провел презентацию новой линии в рамках Недели мужской моды в Париже. Дизайнер представил ее в видеоформате: Кэсс Берд сняла черно-белую короткометражку, героями которой стали дети, работающие в офисе. Модельный ряд коллекции для детей составили узнаваемые вещи Thom Browne, выполненные в миниатюрных копиях. Здесь есть костюмы-тройки, рубашки, трикотажные кардиганы, жилеты на пуговицах, однобортные пиджаки, брюки со стрелками, плиссированные юбки и пальто. В целом одежда напоминает форму элитной частной школы.