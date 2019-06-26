Марка Tod’s прощается с Андреа Инконтри

Руководство итальянского бренда объявило об отставке креативного директора мужской линии.
На днях итальянская марка Tod’s опубликовала официальный релиз, в котором сказано, что Андреа Инконтри возглавлявший мужскую линию, покидает компанию. Причины расставания не называются, но руководство Tod’s отметило, что благодарно дизайнеру за ценный вклад, сделанный им в развитие мужских коллекций. О том, кто займет место Инконтри так же не сообщается.
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