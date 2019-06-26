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Артем Кузелев

Марка Tod’s прощается с Андреа Инконтри

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  • 26 Июня 201912:18
Сюжеты: Tod’s

Руководство итальянского бренда объявило об отставке креативного директора мужской линии.

На днях итальянская марка Tod’s опубликовала официальный релиз, в котором сказано, что Андреа Инконтри возглавлявший мужскую линию, покидает компанию. Причины расставания не называются, но руководство Tod’s отметило, что благодарно дизайнеру за ценный вклад, сделанный им в развитие мужских коллекций. О том, кто займет место Инконтри так же не сообщается.

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