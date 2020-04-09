Марка Tod’s учредила фонд поддержки семей, пострадавших от коронавируса

Бизнесмены Диего и Андреа Делла Валле, владеющие итальянской маркой, основали благотворительную компанию.

Обувная компания Tod’s объединилась с Департаментом гражданской защиты Италии, чтобы основать благотворительный фонд Sempre con Voi. В переводе с итальянского название инициативы означает «Вместе с нами». Основная цель фонда заключается в поддержке семей врачей и медперсонала, погибших из-за коронавируса. В официальном пресс-релизе семьи Делла Валле говорится: «Их мужество и самоотверженность навсегда останутся примером для всех и каждого». Первым шагом бизнесменов стало пожертвование в размере 5 млн евро.