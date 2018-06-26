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Артем Кузелев

Марка Томаса Майера закрывается

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  • 26 Июня 201821:25

Лишившись поддержки холдинга Kering, бренд Tomas Maier оказался нежизнеспособным.

Люксовый гигант Kering объявил о прекращении сотрудничества с одноименным брендом дизайнера Томаса Майера. Заявление было сделано после того, как Майер покинул пост креативного директора марки Bottega Veneta, которая также принадлежит холдингу. Как отмечают инсайдеры ситуации, модельер и руководство расстались на позитивной ноте, однако без поддержки большой компании бренд Tomas Maier оказался нежизнеспособным.

В начале недели Майер сообщил, что его бренд закрывается, хотя он и остается владельцем торгового знака. Также был отменен выход круизной коллекции этого года и мужской коллекции сезона весна-лето 2019. К концу года Майер намерен закрыть нью-йоркские магазины и онлайн-шоп.

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