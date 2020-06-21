Марка Tommy Hilfiger выпустила инклюзивную коллекцию

Футболки, поло, рубашки и платья для людей с инвалидностью имеют специальный крой и удобные застежки.

Американская марка представила инновационную коллекцию одежды Adaptive, созданную специально для людей с инвалидностью. Новую капсулу Tommy Hilfiger составили футболки, поло, рубашки, платья, шорты и куртки с удобными застежками и особенным кроем. Сам Томми рассказал о коллекции: «Благодаря детям с особыми потребностями я узнал, какое большое влияние может оказать Tommy Hilfiger Adaptive. Каждое изделие того же качества, из той же ткани и одинакового базового дизайна, которое мы предлагаем в других наших коллекциях. Адаптация незаметна и имеет действительно функциональные изменения, которые делают процесс надевания проще и позволяют детям и взрослым с ограниченными возможностями обрести независимость и чувствовать себя прекрасно».