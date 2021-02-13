Марка Tommy Hilfiger запустила собственный образовательный курс

Американский бренд запустил на платформе FutureLearn серию образовательных курсов. В рамках небольших лекций амбассадоры Tommy Hilfiger – Джамила Джамил, Индия Мур, Могли, Кидди Смайл и другие – расскажут об устойчивом развитии, поддержке ЛГБТКИА+, развитии уверенности в себе и выстраивании сообщества.

В ближайший понедельник, 15 февраля 2021 года, стартует первый курс Exploring Body Neutrality and Body Image с Джамилой Джамил. По словам самого Томми Хилфигера, главная цель проекта заключается не только в том, чтобы вдохновить поклонников марки, но и давать им возможность изменить свою жизнь и жизнь окружающих. Дизайнер также отметил, что социальные темы, которые затронут спикеры проекта, не всегда освещаются в школах или семьях, но по-прежнему остаются важными.