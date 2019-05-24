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Артем Кузелев

Марка Topshop закрывает магазины в Америке

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  • 24 Мая 201916:16
Сюжеты: Topshop

Как оказалось, британский бренд, находится на грани банкротства и пытается справиться с ситуацией радикальными мерами.

Руководство Arcadia Group, которой принадлежат марки Topshop и Topman, сообщило, что британская компания переживает непростые времена. Чтобы справиться с финансовым крахом и избежать банкротства, производитель намерен закрыть 23 магазина обеих брендов. Отмечается, что американские магазины никогда не оправдывали ожиданий и не приносили больших выручек.

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