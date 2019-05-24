Марка Topshop закрывает магазины в Америке

Как оказалось, британский бренд, находится на грани банкротства и пытается справиться с ситуацией радикальными мерами.

Руководство Arcadia Group, которой принадлежат марки Topshop и Topman, сообщило, что британская компания переживает непростые времена. Чтобы справиться с финансовым крахом и избежать банкротства, производитель намерен закрыть 23 магазина обеих брендов. Отмечается, что американские магазины никогда не оправдывали ожиданий и не приносили больших выручек.