Марка Ugg запускает коллекцию обуви из растительных материалов

Американский обувной бренд выпустил новую коллекцию женской и мужской обуви из растительных материалов. Plant Power Collection включает три популярных дизайна Ugg, переосмысленных с использованием более экологически чистых материалов, включая волокна Lyocell марки Tencel.

В фирменных моделях Fluff Sugar Platform и Fluff Sugar Sandal были заменены подошвы, традиционно изготавливаемые из материалов на нефтяной основе. Теперь подошва выполнена из SugarSole, пены, полученной из возобновляемого сахарного тростника. Пух на верхней части обуви сделан из Tencel Lyocell, волокна, изготовленного из древесной массы, полученной из ответственно заготовленных деревьев.

В модели Neumel Natural использованы материалы на растительной основе, такие как уютная подкладка с Tencel Lyocell. Подошва ручной работы выполнена ​​из латекса Lactae Hevea, полученного из каучукового дерева гевеи, а верхняя часть соткана из смеси 55% хлопка и 45% конопли.

«В Ugg мы стремимся внести свой вклад в борьбу с изменением климата, – заявила президент Ugg Андреа О'Доннелл. – Наша команда дизайнеров вдохновлялась нашими знаковыми стилями и создала новые силуэты из углеродно-нейтральных материалов на растительной основе. Итоговая коллекция Plant Power Collection рассказывает о том, что, возможно, и является захватывающим шагом на нашем пути к более устойчивому будущему».