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Артем Кузелев

Марка UGG запускает линию одежды

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  • 11 Сентября 202016:19
Сюжеты: UGG Australia

По данным издания WWD, эксклюзивным розничным партнером бренда стала сеть универмагов Nordstrom.

Кроме обуви, компания UGG выпускает верхнюю и домашнюю одежду, однако в этом сезоне запустит линию сезонной одежды. Над дебютной полноценной коллекцией марки работала специально нанятая команда дизайнеров. Коллекцию составили 30 предметов одежды, в их числе свитера, толстовки, шорты, спортивные костюмы, пальто, худи, куртки из овечьей шерсти и искусственного меха. Кроме универмагов Nordstrom, коллекцию можно будет найти в розничных магазинах UGG.

 
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