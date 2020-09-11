Марка UGG запускает линию одежды

По данным издания WWD, эксклюзивным розничным партнером бренда стала сеть универмагов Nordstrom.

Кроме обуви, компания UGG выпускает верхнюю и домашнюю одежду, однако в этом сезоне запустит линию сезонной одежды. Над дебютной полноценной коллекцией марки работала специально нанятая команда дизайнеров. Коллекцию составили 30 предметов одежды, в их числе свитера, толстовки, шорты, спортивные костюмы, пальто, худи, куртки из овечьей шерсти и искусственного меха. Кроме универмагов Nordstrom, коллекцию можно будет найти в розничных магазинах UGG.