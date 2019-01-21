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Артем Кузелев

Марка Ungaro перезапустила женскую линию

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  • 21 Января 201914:53
Сюжеты: Ungaro

После года отсутствия на подиуме парижский дом моды вернулся в официальное расписание с заметно помолодевшей коллекцией.

На завершившейся в воскресенье Неделе мужской моды в Париже марка Ungaro представила объединенную коллекцию. Гости показа были приятно удивлены, когда увидели модели из обновленной женской линейки. Образы стали намного свежее, демократичнее и «моложе». При этом дизайн-команда дома работала с итальянской трикотажной фабрикой, поэтому большинство из 60 представленных образов основаны на трикотаже. Генеральный директор компании Мари Фурьнье так прокомментировала произошедшие с брендом перемены: «Это мягкий перезапуск посредством коллекции, созданной вокруг трикотажа, с модными и понятными вещами. Мы возвращаемся с очень трендовым продуктом, абсолютно в духе Ungaro. Цены на вещи варьируются от 600 до 1300 евро».

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