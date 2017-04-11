Марка Uniqlo начала совместный проект с музеем «Гараж»

В прошлую пятницу в «Гараже» прошла первая встреча в рамках проекта Free Friday Night. Продолжение следует!

Недавно японский бренд и московский Музей современного искусства «Гараж» объявили о запуске интересного совместного проекта. В рамках сотрудничества Uniqlo и арт-пространства пройдут несколько мастер-классов, образовательные лекции на стыке современного искусства и моды, а также ряд других мероприятий. В минувшую пятницу состоялась первая встреча Free Friday Night, в рамках которой все посетители «Гаража» смогли бесплатно увидеть все выставки музея.

Все акции программы будут проходить каждую пятницу с 17:00 до 19:00. Для участия необходимо получить бесплатный билет на стойке информации музея. Каждый посетитель может получить только один билет в руки, который действителен только в день акции до 22:00.