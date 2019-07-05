Марка Uniqlo отказалась от пластиковой упаковки

С этой осени компания Fast Retailing Co., владеющая брендом, не будет использовать пластиковые пакеты и упаковку.

С 1 сентября в магазинах Uniqlo по всему миру откажутся от использования пластиковой упаковки и пакетов. Кроме того, материнская компания бренда планирует к 2020 году сократить количество используемого пластика на 85%. На замену придут пакеты из переработанной бумаги, а также других экологичных материалов. Также отмечается, что с начала осени Fast Retailing Co. Будет собирать с покупателей дополнительный налог за пакеты – около 0.09 долларов.

