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Артем Кузелев

Марка Uniqlo отказалась от пластиковой упаковки

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  • 05 Июля 201919:01
Сюжеты: Uniqlo

С этой осени компания Fast Retailing Co., владеющая брендом, не будет использовать пластиковые пакеты и упаковку.

С 1 сентября в магазинах Uniqlo по всему миру откажутся от использования пластиковой упаковки и пакетов. Кроме того, материнская компания бренда планирует к 2020 году сократить количество используемого пластика на 85%. На замену придут пакеты из переработанной бумаги, а также других экологичных материалов. Также отмечается, что с начала осени Fast Retailing Co. Будет собирать с покупателей дополнительный налог за пакеты – около 0.09 долларов.
 

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