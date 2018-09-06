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Артем Кузелев

Марка Uniqlo покажет выставку о трикотаже в Париже

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  • 06 Сентября 201819:12
Сюжеты: Uniqlo, Неделя моды в Париже

Во время показов парижской Недели моды можно будет посетить экспозицию, посвященную истории и будущему трикотажа.

В рамках Недели моды в Париже бренд Uniqlo покажет в Национальной галерее Же-де-Пом проект, посвященный трикотажу. Выставка, получившая название The Art and Science of LifeWear: Creating a New Standard in Knitwear («Искусство и наука LifeWear: создавая новый стандарт трикотажа»), расскажет об истории, настоящем и будущему вязанного полотна. Здесь можно будет узнать о новейших разработках и технологиях создания волокна, увидеть тематические инсталляции и воссозданный интерьер цеха фабрики Uniqlo в Китае. Посетить выставку можно с 26 по 29 сентября.

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