Марка Uniqlo покажет выставку о трикотаже в Париже

Во время показов парижской Недели моды можно будет посетить экспозицию, посвященную истории и будущему трикотажа.

В рамках Недели моды в Париже бренд Uniqlo покажет в Национальной галерее Же-де-Пом проект, посвященный трикотажу. Выставка, получившая название The Art and Science of LifeWear: Creating a New Standard in Knitwear («Искусство и наука LifeWear: создавая новый стандарт трикотажа»), расскажет об истории, настоящем и будущему вязанного полотна. Здесь можно будет узнать о новейших разработках и технологиях создания волокна, увидеть тематические инсталляции и воссозданный интерьер цеха фабрики Uniqlo в Китае. Посетить выставку можно с 26 по 29 сентября.