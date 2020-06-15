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Артем Кузелев

Марка Uniqlo представила коллекцию экологичных поло

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  • 15 Июня 202017:21
Сюжеты: Uniqlo

Японский стритстайл-бренд выпустил коллекцию рубашек-поло из переработанных пластиковых бутылок.

При создании новой коллекции дизайнеры Uniqlo использовали новую ткань Dry-Ex. Материал создан из волокон полиэстера, полученных из переработанных пластиковых бутылок. Благодаря усовершенствованным технологиям фильтрации, которые позволяют на две трети уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, и специальной переработке сырья производители создали высококачественную ткань. Всего для выпуска коллекции поло было переработано более 48 миллионов пластиковых бутылок объемом поллитра. Подчеркивается, что в спортивной форме из этого экоматериала на корт выходят теннисисты Роджер Федерер, Кэй Нисикори, Синго Куниэда и Гордон Рид.

 
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