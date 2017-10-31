Uniqlo прощается с президентом

Основатель японского бренда Тадаси Янаи планирует оставить должность президента компании Fast Retailing.

Вчера руководство Fast Retailing, владеющей брендами Uniqlo, Helmut Lang, Theory и другими, сообщило о намерении Тадаси Янаи покинуть пост президента компании. По словам самого Янаи, он освободит высокий пост через два года, когда отметит 70 день рождения. При этом основатель холдинга сохранит за собой место председателя совета директоров. Преемником Янаи станет кто-то из нынешних исполнительных директоров, однако пока что неизвестно, кто именно.