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Артем Кузелев

Марка Uniqlo устроит в Лондоне выставку

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  • 29 Августа 201921:36
Сюжеты: Uniqlo, Неделя моды в Лондоне

В рамках предстоящей Недели моды в Лондоне японский бренд представит собственную экспозицию.

Марка Uniqlo анонсировала выставку, которая откроется во время Недели моды в Лондоне. Кураторы проекта назвали экспозицию The Art and Science of LifeWear: New Form Follows Function и посвятили ее базовой линейке LifeWear. Организаторы выставки также проведут для посетителей тестирование ультралегких пуховиков Ultra Light Down и одежды из сохраняющего тепло материала Heattech и ткани Airism. Увидеть все своими глазами можно с 17 по 22 сентября в лондонском музее Сомерсет-Хаус.

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