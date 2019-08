Марка Uniqlo устроит в Лондоне выставку

В рамках предстоящей Недели моды в Лондоне японский бренд представит собственную экспозицию.

Марка Uniqlo анонсировала выставку, которая откроется во время Недели моды в Лондоне. Кураторы проекта назвали экспозицию The Art and Science of LifeWear: New Form Follows Function и посвятили ее базовой линейке LifeWear. Организаторы выставки также проведут для посетителей тестирование ультралегких пуховиков Ultra Light Down и одежды из сохраняющего тепло материала Heattech и ткани Airism. Увидеть все своими глазами можно с 17 по 22 сентября в лондонском музее Сомерсет-Хаус.