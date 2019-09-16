Марка Uniqlo запустила конкурс дизайна футболок

Организаторы обещают денежные призы победителям и печать принта на футболках из коллекции весна 2020.

Японский бренд Uniqlo запустил конкурс на лучший дизайн футболок UT Grand Prix 2020. Тема сформулирована так: «Нарисуй свой мир». Организаторы сообщают, что трех победителей определит жюри в составе известных художников. Для первого места определен денежный приз 30 000 долларов, для второго – 10 000 долларов и для третьего – 5 000. лучшие работы, присланные на конкурс, будут выставлены в музее МоМА, там же пройдет и церемония награждения победителей. Подробности можно уточнить на сайте марки.