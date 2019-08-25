Вход
ADV



Интересно
Uniqlo (165)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Uniqlo запустила российский онлайн-магазин

  • 136
  • 0
  • 25 Августа 201918:06
Сюжеты: Uniqlo

Бренд обновил русскоязычную версию сайта и добавил возможность осуществлять покупки. Правда, доставка пока что доступна не на всей территории страны.

Новая версия русскоязычного сайта Uniqlo получила новый дизайн, но главным обновлением стала возможность онлайн-шопинга. Доставка пока что работает не по всей территории России, и когда география будет расширена – не сообщается. Зато те, кто оформят заказы на 4000 рублей и выше, получат свои товары бесплатно.

В ассортименте онлайн-магазина представлены женская, мужская и детская коллекции, эксклюзивные модели и вещи из старых коллекций со скидками.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru