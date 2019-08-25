Марка Uniqlo запустила российский онлайн-магазин

Бренд обновил русскоязычную версию сайта и добавил возможность осуществлять покупки. Правда, доставка пока что доступна не на всей территории страны.

Новая версия русскоязычного сайта Uniqlo получила новый дизайн, но главным обновлением стала возможность онлайн-шопинга. Доставка пока что работает не по всей территории России, и когда география будет расширена – не сообщается. Зато те, кто оформят заказы на 4000 рублей и выше, получат свои товары бесплатно.

В ассортименте онлайн-магазина представлены женская, мужская и детская коллекции, эксклюзивные модели и вещи из старых коллекций со скидками.