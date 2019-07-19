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Артем Кузелев

Марка Uniqlo защитит права женщин

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  • 19 Июля 201914:05
Сюжеты: Uniqlo

Владелец японского бренда, компания Fast Retailing Co., присоединился к инициативе ООН.

Компания Fast Retailing Co., которой в частности принадлежит марка Uniqlo, объединилась со структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Цель глобального партнерства – защита прав женщин и расширение возможностей для них в модной индустрии. Стороны объединились, чтобы совместно работать над созданием безопасных условий труда на производствах и программой поддержки сотрудниц, которые хотят занять управляющие позиции. На первых порах реализации проекта в фокусе окажутся предприятия и компании Китая, Вьетнама и Бангладеш.

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