Марка Uniqlo защитит права женщин

Владелец японского бренда, компания Fast Retailing Co., присоединился к инициативе ООН.

Компания Fast Retailing Co., которой в частности принадлежит марка Uniqlo, объединилась со структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Цель глобального партнерства – защита прав женщин и расширение возможностей для них в модной индустрии. Стороны объединились, чтобы совместно работать над созданием безопасных условий труда на производствах и программой поддержки сотрудниц, которые хотят занять управляющие позиции. На первых порах реализации проекта в фокусе окажутся предприятия и компании Китая, Вьетнама и Бангладеш.