Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Vera Mordeeva стала победителем конкурса молодых дизайнеров

  • 94
  • 0
  • 08 Ноября 201911:36

Конкурс начинающих модельеров прошел в рамках Caspian Fashion Week.

На Каспийской Неделе моды Вера Мордеева представила свою новую коллекцию Yin Yang 4 ноября. Образы сочетают, казалось бы, несочетаемые элементы: современный буддизм, романтику кочевников и урбан Нью-Йорка. Из этого рождается особая гармония стиля. Yin Yang – это черно-белая коллекция, включающая элементы тибетских мантр, футуристические платья, вязаные пончо, а также старинную ойратско-монгольскую письменность XV века.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru