Марка Vera Mordeeva стала победителем конкурса молодых дизайнеров

Конкурс начинающих модельеров прошел в рамках Caspian Fashion Week.

На Каспийской Неделе моды Вера Мордеева представила свою новую коллекцию Yin Yang 4 ноября. Образы сочетают, казалось бы, несочетаемые элементы: современный буддизм, романтику кочевников и урбан Нью-Йорка. Из этого рождается особая гармония стиля. Yin Yang – это черно-белая коллекция, включающая элементы тибетских мантр, футуристические платья, вязаные пончо, а также старинную ойратско-монгольскую письменность XV века.