Вход
ADV
Интересно
Vetements (11)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка vetements переезжает в Цюрих

  • 62
  • 0
  • 30 Марта 201723:42
Сюжеты: Vetements

На днях братья Гвасалия объявили, что перевозят офис своего бренда  в Цюрих, который они намерены превратить в еще одну модную столицу.

Рассказывая о грядущем переезде журналистам, Гурам Гвасалия сообщил: «Моя цель – сделать Цюрих модным направлением на карте мира. Моя мечта – сделать так, чтобы однажды этот город был связан с модой». Кроме того, представители vetements рассказали, что в Швейцарии более благоприятное налоговое законодательство, что и стало главной причиной переезда. Отдельно Гурам подчеркнул, что vetements «больше не могла расти в Париже» из-за высоких налогов и бюрократии. Однако новые коллекции марки будут так же презентоваться на Неделе моды в Париже.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru