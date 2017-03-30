Марка vetements переезжает в Цюрих

На днях братья Гвасалия объявили, что перевозят офис своего бренда в Цюрих, который они намерены превратить в еще одну модную столицу.

Рассказывая о грядущем переезде журналистам, Гурам Гвасалия сообщил: «Моя цель – сделать Цюрих модным направлением на карте мира. Моя мечта – сделать так, чтобы однажды этот город был связан с модой». Кроме того, представители vetements рассказали, что в Швейцарии более благоприятное налоговое законодательство, что и стало главной причиной переезда. Отдельно Гурам подчеркнул, что vetements «больше не могла расти в Париже» из-за высоких налогов и бюрократии. Однако новые коллекции марки будут так же презентоваться на Неделе моды в Париже.