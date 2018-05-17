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Артем Кузелев

Марка Vetements в расписании Недели haute couture

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  • 17 Мая 201813:47
Сюжеты: Vetements, Неделя моды в Париже

Бренд Демны Гвасалии объявил о том, что покажет новую коллекцию на Неделе высокой моды в Париже.

Год назад Демна и Гурам Гвасалия сообщили, что их марка не будет поддерживать расписание привычного модного календаря. Братья решили отказаться от сезонных шоу, так как «показов стало слишком много; это похоже безумие — создается впечатление, что мы присутствуем на одной бесконечной Неделе моды, которая длится 365 дней в году». Однако на днях было объявлено, что Vetements объединит мужскую и женскую коллекции сезона весна-лето 2019 и представит их 1 июля на Неделе высокой моды в Париже.

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