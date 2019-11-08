Марка Vetements запускает образовательный проект

Парижский бренд будет помогать молодым дизайнерам.

Сооснователь и исполнительный директор марки Vetements Гурам Гвасалия объявил о запуске платформы, которая поможет тем, кто только начинает свой путь в моде. Проект подразумевает создание в офисах Vetements коворкинговых пространств для молодых специалистов. Кроме того, Гурам Гвасалия будет общаться со студентами дизайн-школ о работе в индустрии, а также учредит стипендию.

В интервью изданию WWD Гвасалия отметил: «В моей компании есть определенная иерархия, которая затрагивает не только отдел дизайна. В нее включены и те, кто занимается коммерцией, финансами, поставками, складами, сертифицированием, вопросами таможни,ведь это все тоже важно для бренда. Доставка, оформление витрин – вот что помогает всем в компании работать. Что мы делаем, так это создаем группы из людей с определенными талантами и даем им возможность сделать что-то новое и пока не существующее, что-то молодое, современное и классное».