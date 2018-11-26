Марка Victoria’s Secret перезапускает линию купальников

Руководство американского бренда роскошного нижнего белья решили вернуть в продажу коллекцию купальников.

После скандала, перестановок в топ-менеджменте компании и падении продаж руководство американского бренда нижнего белья приняло решение возродить линию купальников. Первая коллекция обновленной линейки Victoria’s Secret будет представлена уже будущей весной и должна привлечь к премиальной марке внимание покупателей. С предстоящим перезапуском управление компании связывает большие надежды.