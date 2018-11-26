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Victoria’s Secret (160)
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Артем Кузелев

Марка Victoria’s Secret перезапускает линию купальников

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  • 26 Ноября 201810:49
Сюжеты: Victoria’s Secret

Руководство американского бренда роскошного нижнего белья решили вернуть в продажу коллекцию купальников.

После скандала, перестановок в топ-менеджменте компании и падении продаж руководство американского бренда нижнего белья приняло решение возродить линию купальников. Первая коллекция обновленной линейки Victoria’s Secret будет представлена уже будущей весной и должна привлечь к премиальной марке внимание покупателей. С предстоящим перезапуском управление компании связывает большие надежды.

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