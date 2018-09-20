Марка Victoria’s Secret возвращается домой

На этот раз масштабное шоу бельевого бренда состоится в родном Нью-Йорке.

Представители американской люксовой марки белья сообщили, что в этом году шоу пройдет в родном Нью-Йорке. Скорее всего решение было принято в связи с финансовым положением компании. Аналитики довольно пессимистично оценивают перспективы Victoria’s Secret, а группа L Brands, владеющая брендом, даже закрывает некоторые магазины. До конца года будет закрыто еще около 20 бутиков марки на территории США.