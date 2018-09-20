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Victoria’s Secret (156)
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Артем Кузелев

Марка Victoria’s Secret возвращается домой

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  • 20 Сентября 201816:46
Сюжеты: Victoria’s Secret

На этот раз масштабное шоу бельевого бренда состоится в родном Нью-Йорке.

Представители американской люксовой марки белья сообщили, что в этом году шоу пройдет в родном Нью-Йорке. Скорее всего решение было принято в связи с финансовым положением компании. Аналитики довольно пессимистично оценивают перспективы Victoria’s Secret, а группа L Brands, владеющая брендом, даже закрывает некоторые магазины. До конца года будет закрыто еще около 20 бутиков марки на территории США.

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