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Артем Кузелев

Марка Victoria’s Secret закроет 250 магазинов

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  • 24 Мая 202023:37
Сюжеты: Victoria’s Secret

Представители бельевого бренда сообщили, решении руководства навсегда закрыть 250 магазинов на территории США и Канады.

К началу пандемии коронавируса на территории Северной Америки у бренда Victoria’s Secret работало 849 бутиков. Однако финансовые дела марки шли в последние два года очень плохо. Недавно руководство Victoria’s Secret приняло решение, что вывести бренд из кризиса поможет продажа контрольного пакета акций. Однако сделка с компанией Sycamore Partners так и не состоялась, поэтому в качестве антикризисной меры в марке решили закрыть почти треть магазинов.

 
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