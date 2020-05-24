Марка Victoria’s Secret закроет 250 магазинов

Представители бельевого бренда сообщили, решении руководства навсегда закрыть 250 магазинов на территории США и Канады.

К началу пандемии коронавируса на территории Северной Америки у бренда Victoria’s Secret работало 849 бутиков. Однако финансовые дела марки шли в последние два года очень плохо. Недавно руководство Victoria’s Secret приняло решение, что вывести бренд из кризиса поможет продажа контрольного пакета акций. Однако сделка с компанией Sycamore Partners так и не состоялась, поэтому в качестве антикризисной меры в марке решили закрыть почти треть магазинов.