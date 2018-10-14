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Артем Кузелев

Марка Y/Project отметит юбилей на летней ярмарке Pitti Uomo

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  • 14 Октября 201815:22
Сюжеты: Yohji Yamamoto

Организаторы модного мероприятия во Флоренции объявили, что главных героем нового сезона станет космополитичная марка, основанная Едзи Ямамото.

Бельгийский дизайнер Гленн Мартенс, с приходом которого марка Y/Project вышла на качественно иной уровень, представит во Флоренции весенне-летнюю коллекцию. Организаторы 95 сезона ярмарки Pitti Uomo пригласили бренд отметить 15-летие на своей площадке в январе. Ради этого Мартенс даже отказался от участия в Неделе мужской моды в Париже. Как оказалось, дизайнера связывают с Флоренцией давние романтические отношения: «Это был первый город, в который я поехал самостоятельно в 17 лет. В детстве меня всегда привлекала артистичность Флоренции. Теперь, когда у меня есть возможность провести там показ, я хочу связать его с историческим фоном, который составляет часть ДНК бренда Y/Project».

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