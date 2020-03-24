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Артем Кузелев

Марка Zara переводит производство на выпуск больничных халатов и масок

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  • 24 Марта 202017:28
Сюжеты: Zara

Испанская модная марка присоединилась к серии благотворительных акций, проводимых участниками индустрии.

К серии пожертвований от модных марок, направленных на поддержание борьбы с коронавирусом и помощь пострадавшим, присоединился испанский бренд Zara. В официальном обращении марки сказано, что в ближайшее время производство компании сосредоточится на выпуске больничных халатов и медицинских масок, которых сейчас очень не хватает.

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