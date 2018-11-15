Марка Zara расширяет присутствие в онлайн

Испанский бренд запустил в этом месяце онлайн-продажи еще в 106 странах!

Марка Zara официально подтвердила старт онлайн-продаж еще в 106 странах. Интернет-магазин бренда начал осуществлять доставку по африканскому континенту и в Индонезию. Теперь одежду Zara можно купить не выходя из дома в 202 регионах по всему миру. Планируется, что к 2020 году онлайн-продажи марки будут доступны для всего мира.