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Артем Кузелев

Марка Zara тестирует сервис самообслуживания

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  • 10 Сентября 201712:00
Сюжеты: Zara

На этой неделе Zara запустила терминалы самообслуживания в ключевых магазинах по всей Великобритании.

Похоже, что в скором времени шопинг в магазинах Zara станет еще комфортнее. На этой неделе британское представительство марки успешно протестировало в местных магазинах терминалы самообслуживания. Система ничем не отличается от того, с чем мы периодически сталкиваемся в некоторых супермаркетах или заведениях общепита. Покупатель может самостоятельно отсканировать выбранные вещи и расплатиться за покупку банковской картой. Отличная идея для современных интровертов, не желающих общаться с консультантами и кассирами!

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