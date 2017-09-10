Марка Zara тестирует сервис самообслуживания

На этой неделе Zara запустила терминалы самообслуживания в ключевых магазинах по всей Великобритании.

Похоже, что в скором времени шопинг в магазинах Zara станет еще комфортнее. На этой неделе британское представительство марки успешно протестировало в местных магазинах терминалы самообслуживания. Система ничем не отличается от того, с чем мы периодически сталкиваемся в некоторых супермаркетах или заведениях общепита. Покупатель может самостоятельно отсканировать выбранные вещи и расплатиться за покупку банковской картой. Отличная идея для современных интровертов, не желающих общаться с консультантами и кассирами!