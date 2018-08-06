Марка Zara ускорит доставку

Испанский бренд тестирует новый способ доставки онлайн-заказов.

В испанском гиганте Zara решили ускорить процесс доставки онлайн-заказов. Для удобства клиентов посылки будут отправляться из ближайших к пользователю магазинов. В данный момент эта система тестируется аж в 2000 магазинах по всему миру, но к будущему году должна заработать во всех отделениях Zara. Отдельно подчеркивается, что в ситуации, когда товара нет в наличие в ближайшем магазине, его доставят из других торговых точек, а клиенту не нужно будет за ним охотиться.