Марка Zara выпустила коллекцию ко Дню святого Валентина

Испанский бренд представил лимитированную коллекцию Love, посвященную Дню всех влюбленных.

Праздничную капсулу Zara составили несколько вещей красного цвета. В коллекции можно найти объемный свитер из шерсти, прозрачную комбинацию из кружева, мини-платье с вырезом на спине, шорты, топ и прямое пальто. Кроме того, марка дополнила эти вещи двумя футболками. Одна украшена принтом из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин», вторая фотографией поцелуя Джона Леннона и Йоко Оно.