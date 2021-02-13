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Артем Кузелев

Марка Zara выпустила коллекцию ко Дню святого Валентина

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  • 13 Февраля 202112:32
Сюжеты: Zara, День Святого Валентина

Испанский бренд представил лимитированную коллекцию Love, посвященную Дню всех влюбленных.

Праздничную капсулу Zara составили несколько вещей красного цвета. В коллекции можно найти объемный свитер из шерсти, прозрачную комбинацию из кружева, мини-платье с вырезом на спине, шорты, топ и прямое пальто. Кроме того, марка дополнила эти вещи двумя футболками. Одна украшена принтом из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин», вторая фотографией поцелуя Джона Леннона и Йоко Оно.

 
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