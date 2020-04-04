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Артем Кузелев

Марка Zara закрыла в России около 600 магазинов

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  • 04 Апреля 202012:48
Сюжеты: Zara

В рамках мероприятий, направленных на борьбу с пандемией, испанский бренд закрывает торговые точки по всему миру.

Как отмечают эксперты, финансовые потери от закрытия 600 российских магазинов равны примерно 60 000 – 100 000 рублей в день. Сумма убытка от простоя зависит от дня недели, города и локации каждого конкретного магазина. На данный момент марка Zara представлена в каждом крупном городе России и успела за последние десять лет открыть около 500 магазинов.

 
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