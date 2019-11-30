Марке Loewe пришлось снять с продажи один из своих костюмов

После того, как бренду указали на схожесть вещей с формой узников концлагерей, Loewe отозвали их из магазинов.

Едва ли не каждый месяц в модной индустрии случаются скандалы на почве этики и разнообразия. На этот раз извиняться пришлось испанской марке Loewe. Все дело в полосатом костюме, который многим людям напомнил униформу узников нацистских концлагерей. Изначально вещи были посвящены британскому художнику-керамисту Уильяму де Моргану, чьим творчеством вдохновлялся Джонатан Андерсон, однако в результате дизайн оказался действительно спорным. На страже законов этики вновь оказались блогеры из Diet Prada, отметившие, что в костюме за почти 2 000 долларов «невозможно увидеть ничего, кроме униформы концлагеря».