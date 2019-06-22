Маркет Things of Tomorrow: красные мантии вернулись в Москву

Моднейшая тусовка пройдет в Москве 6-7 июля. На два дня старинный особняк Studio Royal на Малой Ордынке превратится в таинственный средневековый замок, где соберутся дизайнеры, артисты, диджеи, художники, да и просто творческие люди. Маркет Things of Tomorrow приглашает любителей острых ощущений, необычных развлечений, вкусной еды и модных дизайнерских вещей!

Итак, таинственные фигуры в красных мантиях, вернулись в Москву с летней вечеринкой, яркой, стильной и сочной.

Гостей Things of Tomorrow ждут новые приключения. Как вам пати на крыше? Интересно? Ждем! А как вам поиски таинственных сокровищ по карте с заданиями? Проводниками в этой авантюре станут красные мантии. Плюс прибавьте к этому диджейские сеты, шоу-программы, стихийные перфомансы, несколько стильных селфи-зон и тысячу квадратных метров, заполненных самыми разными дизайнерскими вещами. Также большой фуд-корт, где можно будет попробовать дымящийся лимонад, сотни видов смузи и коктейлей, впрочем, недостатка в традиционных бургерах и картошке-фри не будет.

Things of Tomorrow - это принципиально новый формат маркета, некий синтез ярмарки в стиле хэнд-мейд, вечеринки и воскресной тусовки с друзьями. Впрочем, если придете в одиночку, то непременно найдете компанию единомышленников.

Короче, 6-7 июля, особняк Studio Royal - Things of Tomorrow. Дизайн. Эстетика. Искусство.

Ждем вас с 12-ти часов (ул. Малая Ордынка, 14с1).