Маркет Things of Tomorrow – креатив на грани…

6 и 7 июня на Усачевском рынке в Хамовниках прошел уникальный маркет Things of Tomorrow, который по своему размаху и неординарности превзошел не только ожидания гостей столицы, но и видавших виды москвичей.

Конечно, все уже привыкли к тому, что в выходные, да еще и летом, в Москве всегда есть на что посмотреть. Но ради того, чтобы не просто весело провести время, но и испытать бурю эмоций, стоило посетить именно Things of Tomorrow.

Каждый гость с первых шагов по площадке маркета оказывался в совершенно неповторимой атмосфере творчества, фантазии и даже некой нереальности происходящего – столько красоты в одном месте!

С чего начать? Каждый выбирал для себя сам. Кто-то, например, «застревал» у прилавков с уникальными украшениями. Да и как пройти мимо изящных браслетов на тонких нейлоновых нитях от @something.special.ss или трендовых украшений от SKAYA, да и еще надо не забыть приобрести Линию Осознанности с надписями - «напоминалками» в течение дня от @ml_newstyle

И это – только начало!

Молодые московские дизайнеры постарались от души. Невозможно было оторвать глаз не только от винтажных образов, но и моделей ну очень персональной одежды @moss_moscow или совершенных пальто и платьев премиум-класса Ohmycoat.

Привыкшим заботиться в первую очередь об уюте своего дома, была предоставлена возможность держаться сразу за сердце и за собственные кошельки. Эксклюзивная керамика, предметы кухонной утвари и интерьера из дерева поражали великолепием и разнообразием. А если учесть, что многие представленные предметы были выполнены в единственном экземпляре, то волнение покупателей било все рекорды.

Авторская парфюмерия, косметика и прочие дамские радости ручной работы поражали многообразием. Не заметить этого было крайне сложно, оторваться – почти нереально.

Любителям активного времяпрепровождения стоило сразу двигаться в зону мастер-классов. В субботу можно было унести футболку, расписанную собственными руками и не только для себя, но и «для того парня». В воскресенье, помня о грядущей рабочей неделе и хорошем отдыхе – «Ловца снов», который станет добрым напоминанием о красивом празднике. И целых два дня подряд все желающие могли проявить свой талант и умение на мастер-классе по созданию цветов из ювелирной смолы!

Добавим сюда огромное количество фантазийных фото-зон с гигантскими «живыми» декорациями, словно струящимися на ветру! Здесь любителей селфи и не только, ждали и розовые фламинго, и каскады цветов, напоминающие одно из семи чудес Света – висячие сады царицы Семирамиды. Здесь можно было потеряться в волнах пестрых лент и почувствовать великолепное оранжево-розовое лето, счастье, восторг!

Итак! Два дня сногсшибательного креатива, неожиданных дизайнерских идей, мастерства декораторов и организаторов, шквала эмоций гостей ярмарки! И все это - Things of Tomorrow!!!

Мы искренне надеемся, что Things of Tomorrow станет постоянной и неотъемлемой частью каждого следующего лета! И остается только пожелать, чтобы фантазии организаторов и дизайнеров не иссякли, а количество лайков к фотоотчетам увеличивалось в геометрической прогрессии!

Ждите и не пропустите! До следующего Things of Tomorrow!