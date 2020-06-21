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Артем Кузелев

Марки Alexander Terekhov и Terekhov Girl закрываются

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  • 21 Июня 202016:07
Сюжеты: Александр Терехов (TEREKHOV)

Об этом в своем Telegram-канале сообщила основательница компании «Русмода» и владелица брендов Оксана Лаврентьева.

Лаврентьева написала о том, что решила переформатировать бизнес, открыв новую компанию Oxana Lavrentieva & Co. В & Co и запустив собственную линию одежды OLOLOL. Кроме того, бизнесвумен сообщила о закрытиии марок Alexander Terekhov и Terekhov Girl, которые выпустят свои последнии коллекции для сезона весна-лето 2021: «Александр Терехов с командой только что закончили работу над ними. После выпуска коллекций, оба бренда прекратят свое существование. Я благодарна всем, кто работал со мной эти годы и благодарна лично Саше Терехову за сотрудничество. Ателье Atelier Moscow продолжит свою работу в прежнем режиме».

 
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