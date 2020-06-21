Марки Alexander Terekhov и Terekhov Girl закрываются

Об этом в своем Telegram-канале сообщила основательница компании «Русмода» и владелица брендов Оксана Лаврентьева.

Лаврентьева написала о том, что решила переформатировать бизнес, открыв новую компанию Oxana Lavrentieva & Co. В & Co и запустив собственную линию одежды OLOLOL. Кроме того, бизнесвумен сообщила о закрытиии марок Alexander Terekhov и Terekhov Girl, которые выпустят свои последнии коллекции для сезона весна-лето 2021: «Александр Терехов с командой только что закончили работу над ними. После выпуска коллекций, оба бренда прекратят свое существование. Я благодарна всем, кто работал со мной эти годы и благодарна лично Саше Терехову за сотрудничество. Ателье Atelier Moscow продолжит свою работу в прежнем режиме».